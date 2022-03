Aruande koostamisel osales 270 teadlast, aluseks on enam kui 34 000 teadusartiklit ja -raportit. Esimest korda ajaloos toob IPCC välja kliimamuutuste poolt põhjustatud liikide masshukkumiste juhtumeid.

Keskkonnaagentuuri juht, IPCC kontaktisik Eestis, Taimar Ala ütleb, et värske kliimaraport toob esile ja rõhutab vajadust kiirendada kliimamuutustega kohanemist terves maailmas. Kuna globaalne soojenemine mõjutab ka Eestit, on meie jaoks oluline nende muutustega kohaneda ja kliimamuutusteks valmistuda.

Inimtegevusest tingitud kliimamuutused, sealhulgas sagedasemad ja intensiivsemad äärmuslikud ilmastikunähtused, on juba põhjustanud laialdast ja olulist mõju loodusele ning inimestele ning on miljonitele inimestele kaasa toonud toidu- ja veepuudust. Seda kõike vaatamata suurenenud püüdlustele kliimamuutustega kohaneda.

Mõned piirid kohanemisele on juba käes, teised saabuvad paratamatult meie eluajal. Näiteks paljud soojavee korallid ei suuda enam muutuva kliimaga kohaneda. Jätkuv globaalne soojenemine suurendab paljusid riske kõigis eluvaldkondades, ökosüsteemides ja piirkondades ning toob kaasa tagajärgi, mis on kordades tõsisemad kui seni täheldatud.

Praegused ja varasemad sotsiaal-majanduslikud arengumudelid ning poliitilised valikud on paljudel juhtudel kaasa aidanud ökosüsteemide ja ühiskondade haavatavuse suurenemisele kliimamuutuste suhtes.

Paremad kohanemismeetmed koos ökosüsteemide tõhusama kaitse ja majandamisega võivad vähendada kliimamuutustest tulenevaid riske bioloogilisele mitmekesisusele ning inimestele kõikides piirkondades. Kohanemine peab liikuma praeguste süsteemide kohandamiselt neid ümberkujundavatele meetmetele, et tulla toime kliimamuutustega seotud riskidest tulenevate väljakutsetega.

Kliima suhtes vastupidav areng ja säästva arengu eesmärkide saavutamine nõuavad põhjalikke muudatusi sotsiaal-majanduslikes arengumustrites, mida toetab kasvuhoonegaaside kiire vähendamine. Veel on aega vältida inimtegevusest tingitud ohtlikke kliimamuutusi, püüdes järgmistel aastakümnetel kasvuhoonegaaside heitkoguseid kiiresti vähendada, kuid aeg selleks hakkab otsa saama.

Raport toob välja, et kliimamuutused mõjutavad ka loomade ja inimeste tervist, sealhulgas vaimset tervist. Näiteks ajalooliselt väga harva esinenud loomadelt inimestele kanduvate ja vektorkandjate kaudu levivate haiguste juhtumid Arktikas ja lähisarktilises piirkonnas on hakanud sagenema. Viimastel aastatel on ette tulnud Siberi katku puhanguid, millega kaasnes inimeste nakatumine ja põhjapõtrade masshukkumine.