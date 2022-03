Kuidas jääda ellu, kui tavapärane elu pööratakse hetkega pea peale. Kui kaob elekter, kraanist ei tule vett, kanalisatsioon ei tööta, on külm ja pime. Rääkimata sellest, et supermarketid on kinni, kütusetanklad ei tööta, isegi sotsiaalmeediasse ei pääse.