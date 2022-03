Naistepäevaeelne kampaania toetab tänavu ka ukrainlannasid

Paabo ütlust mööda on iga annetus oluline, sest lisaks Eestis elavatele vähekindlustatud naistele ja neiudele on sel aastal Ukrainas valitseva sõjaolukorra tõttu abivajajaid väga palju. Kogumist alustas Paabo oma ilusalongis esmaspäeval ja juba esimese päeva õhtul nägi ta, et järvalased on valmis igati toetama nii kohalikke abivajajaid kui ka ukrain­lannasid. Paabole on toodud hügieenisidemeid, tampoone, hambapastat, mähkmeid, pesemisvahendeid ja ka kehatooteid. «Nii tore, et on nii palju abivalmis inimesi!» sõnas ta.