Järvamaa mehed soetasid ukrainlaste aitamiseks suure bussi

Türi vabatahtliku tuletõrjeühingu eestvedaja Meelis Välimäe (pildil) selgitas, et bussiostuplaan oli neil juba varem, sest suuremate päästejuhtumite lahendamiseks ja kadunud inimeste otsimiseks oli vaja staabimasinat. «Alguses otsustasime, et annetame raha, kuid nüüd, kui Ukrainas läks madin lahti, leidsime, et peame ikka ise käed külge panema. Nii võtsime annetusteks mõeldud osa, panime kõvasti juurde ja ostsime bussi kohe ära. Praegu evakueerime ja hiljem läheb ümberehituseks,» selgitas Välimäe.