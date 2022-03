Kahanemisprognoosid mõjutavad ka Järva valla teisi koole

Volinik Getter Klaas vastas, et põhjus on jutus, mida on räägitud juba aastaid – me paneme kooli kinni, me paneme kooli kinni. Viimase aja positiivne märk siin piirkonnas oli kooli kolimine keskuse majja, kuhu vald ka palju investeeris. Rahval tekkis tunne, et vald hoolib sellest piirkonnast, tahab siia panustada, et see kool edasi toimetaks. Enamus lapsi on nüüd tulnud siia kooli. Näiteks eelmisel aastal lõpetas lasteaia kaks last, üks tuli Peetri kooli ja teine läks Koeru selle pärast, et ta elab Kalitsa külas.