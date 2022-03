Salakavalamaks muutunud koroona teeb ikka veel palju kurja

Terviseameti andmetel lisandus viimase nädalaga Järvamaale 447 koroonapositiivset. Ärgem unustagem, et see arv näitab üksnes neid inimesi, kes läksid haigust kinnitama PCR-testiga. Suur osa lapsi ja kolme doosiga vaktsineeritud täiskasvanuid, kel puudub vajadus läbipõdemist tõendavat QR-koodi saada, ei käi enam saatekirja alusel testimas ja nende andmed statistikas ei kajastu. Seega võib naktunute arv maakonnas olla isegi poole suurem.

Terviseameti meediaspetsialist Kirsi Pruudel ütles, et riiklikus statistikas kajastuvad ainult PCR-testide positiivsed tulemused. «Perearsti kaudu suunatakse endiselt testimisele kõik ülemiste hingamisteede viirushaiguste sümptomitega patsiendid, kes seda soovivad,» selgitas ta. «PCR-testi ei ole ilmtingimata vaja teha õpilastel ja ka täiskasvanutel, kellel on haigussümptomid ja kes on teinud positiivse antigeeni kiirtesti ning kes ei vaja Euroopa Liidu COVIDi-tõendit haiguse läbipõdemise kohta.»