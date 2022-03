Eesti Noorsooteater ootab „Ööülikooli” avalikele salvestustele

Alates 2000. aastast on Jaan Tootsen korraldanud „Ööülikooli” sarjas Eesti õppejõudude ja mõtlejatega sadu kohtumisi, millest on laiem avalikkus osa saanud Viker- ja Klassikaraadio vahendusel.

Seekord toimuvad nelja saate avalikud salvestused Eesti Noorsooteatris. Teatripoolse korraldaja, lavastaja ja festivalijuhi Leino Rei sõnul katsutakse neljal loengul lähemale jõuda inimeseks olemise saladusele ja sellele, kuidas see elu jooksul muutub. Kes on laps, noor, täiskasvanu ja vana erinevates kultuurides; millised on nö üleminekuriitused ühelt etapilt teisele; milline on nende suhe mängu ja mängulisusega, sealhulgas teatri- ja eluteatriga.

Teisipäeval, 15. märtsi õhtul kl 18 astub publiku ette psühholoog Aaro Toomela ning kl 20 vestlevad hariduspsühholoogid Grete Arro ja Kati Aus. Loengus „Inimese elukaar. Laps.” arutleb Aaro Toomela, et me sünnime lasteks, kuid ei saa tingimata täiskasvanuks. Lapsepõlve võib määratleda kui inimeseks saamise perioodi ning olulisel kohal selles on mäng. Mõtiskleme selle üle, milline on inimeseks saamise tee ja mismoodi mäng sel teel muutub. Ja mismoodi see kõik aitab meil aru saada, mida tähendab olla inimene.

Järgnevalt vestlevad Grete Arro ja Kati Aus teemal „Inimese elukaar. Teismelisus.” Vahel kuuleme öeldavat lauset „Ära käitu nagu pubekas!” – ehkki me kõik oleme teismeea läbinud, ometi suudame sellesse perioodi suhtuda halvustavalt. Kuivõrd on see põhjendatud, õigustatud ja edasiviiv? Iga arenguetapp on ju oluline. Loengus käsitletakse kahte vaatenurka: ühiskonna vaade, kes kogeb teismelist; ning teismeline, kes kogeb teismelisust.

Kolmapäeva, 16. märtsi õhtul keskendutakse keskealiste ja eakate teemadele. Kell 18 astub ovaalsaali lavale tõlkija, luuletaja ja kirjandusteadlane Ülar Ploom, kes mõtiskleb sõna „täiskasvanu” üle. Et mis juhtub siis, kui miski on täis kasvanud. Kui vili on täis kasvanud, näiteks. Ja kus on see piir, kui saadakse täiskasvanuks?

Kaks tundi hiljem võtab teatepulga üle kirjanik Tiia Toomet, kes kõneleb vanaduse võludest. Temaga vestleb „Ööülikooli” sarja algataja ja eestvedaja Jaan Tootsen. Vanadus on ju inimese elukaare lahutamatu osa, mida ei tohi maha salata ega tühistada. Juttu tuleb suhtumisest vanadusse ja vanadesse inimestesse erinevates kultuurides ja erinevatel ajastutel ning isiklikku vanaks inimeseks olemise kogemust.

Avalikud salvestused toimuvad Eesti Noorsooteatri ovaalsaalis mõlemal õhtul algusega kl 18 ja kl 20. Publik on oodatud kuulama ja küsimusi esitama. Sissepääs on tasuta, kuid publikukohtade planeerimiseks palutakse eelnevalt registreerida.

„Ööülikool” (ka „Raadio Ööülikool”) on Jaan Tootseni toimetatud saatesari, mis on eetris Eesti Raadio kahel kanalil: Viker- ja Klassikaraadios. „Ööülikooli” temaatika hõlmab humanitaarteadusi, muusikat, teatrit, filmi, kunsti, rahvuskultuuri ning ainevaldkonda, mida tinglikult võiks nimetada „inimene ja keskkond”.