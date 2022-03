Teatrid külastasid täna koole

Igal aastal leiab see suur üritus aset erinevas maakonnas, igal aastal on peakorraldajaks üks Eesti teater. Kui tavapäraselt toimub päeva programm ühes suures teatrimajas, kuhu sõidab kokku ligi tuhat õpilast, õpetajat, etendajat ning korraldajat, siis kestva viirusohu tõttu otsustas Paide Teater töötoad ja etendused viia koolidele koju kätte ning seeläbi teha teatripäev kõigile ohutumaks, aga ka kättesaadavamaks.

Paide Muusika- ja Teatrimaja töötajad sõitsid mööda maakonda ringi ning kogusid teatrite ja õpilaste muljeid. "Draamateatri jaoks on oluline Koolinoorte Teatripäeval osaleda, sest need õpilased, kes täna meie tunnis osalevad, on meie tulevane publik. Tutvustades noortele teatrimaailma, muutuvad nad targemaks ja teadlikumaks ning seeläbi muutub ka teatriskäimise kogemus nende jaoks paremaks," ütles Eesti Draamateatri toimetaja Kairi Kruus, kes viis Väätsa Põhikooli õpilastele läbi töötuba "Paberilt lavalaudadele". Paide Gümnaasiumi õpilased said osaleda Sõltumatu Tantsu Lava töötoas "Responsive body", mida viisid läbi Külli Roosna ja Kenneth Flak. "Ma õppisin selles töötoas paremini tajuma oma keha. Õppisime ruumi, teiste inimeste ja nendest tulevate impulsside kaudu oma keha paremini liigutama," sõnas liikumise töötoa kohta Paide Gümnaasiumi õpilane Iris.

Paide Teatri juht ja tänavuse koolinoorte teatripäeva peakorraldaja Harri Ausmaa on tänulik Eesti Etendusasutuste Liidule võimaluse eest seda suurt sündmust korralda: "Andsime kõigile koolidele ja teatritele üle tänukirja, kus ütlesime, et teater on kohtumise kunst ja tõeline kohtumine võib toimuda kus tahes. Jah, mitte ainult pehmete klapptoolidega teatrisaalis, vaid ka klassiruumis, linnaväljakul või vana vahtrapuu all vanaema kodukülas. Paide Teatril on hea meel, et saime Järvamaa koolinoortega jällegi ühe kohtumise võrra rikkamaks"