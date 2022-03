Miks on elektri- ja küttearved suured ja mida nendega peale hakata?

Mõistan kõigi inimeste muret, kellele viimastel kuudel on saabunud kaks või rohkem korda suurenenud elektri-, gaasi- või küttearved. See meenutab olukorda, kus kodus juhtub torustikuga ootamatu avarii, mille tehtud kahju tuleb kinni maksta. Ainult et nüüd on see ootamatu kulu tekkinud tuhandetele Eesti peredele korraga. Asja ei tee lihtsamaks ka see, et me ei tea, kui kaua kõrged energiahinnad kestavad, ehk kas leke on kinni või voolab meil põrandale vett peale.