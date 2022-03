Selle kohaga ei kaasne suurt palka, kuid see on alati olnud poliitikutele väga oluline: on võimalik silma paista ja kasutada kui hüppelauda riigikokku pääsemiseks.

Tavaliselt on JOLi esimees selgunud vahetult pärast kohalike omavalitsuste valimisi, kuid seekord on veninud pikalt. Esmaspäeva keskpäeval istub igast omavalitsusest viis inimest Järva-Jaanis laua taha otsustama, kes on see inimene, kes seisab vastuvõttudel ja pidudel esireas.