Arvo Pärdi helilooming jõuab kuulajateni raamatukogu muusikanurgas

Järvamaa keskraamatukogu direktor Jane Kiristaja ütles, et plaatide Paidesse jõudmisel on tore eellugu. «Kuulsin ühes telesaates rahvusraamatukogu direktorit rääkimas, et kui panna nende kogudes olevad teavikud ritta, siis jõuksid nad selle riviga välja Paidesse. Intervjuu teema oli tegelikult rahvusraamatukogu pikaks ajaks remonti minek ja nende kogude ajutine hoiustamine,» meenutas ta.