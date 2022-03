Haldi Välimäe – haldjahäälne hea tahte saadik

Enamik eestlasi on oma sotsiaalmeediakontode profiilipiltidele kleepinud sinikollase riba, teinud mõne pangaülekande või annetanud esmatarbekaupa, kuid 21-aastane Haldi Välimäe tahtis teha midagi enamat. Kui tema kultuurikorraldajast isa Ants Välimäe ütles ühel päeval, et plaanib Pärnus toetuskontserti, leidis ta end mõttelt, et ukrainlastele on suuremaks abiks, kui ta isa toetusavaldusele lisaks veel teise samasuguse hea tahte kogunemise organiseerib. Kõigest poole tunni pärast istus ta koos sõprade Ako Lehemetsa ja Kris-Katry Kohviga köögilaua ümber ning järgmise viie-kuue päevaga tegi see kolmik juba ajalugu.