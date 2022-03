Elektrilevi soovitab: Päikesepaneelid aitavad vähendada nii jalajälge kui elektriarveid

“Hea on tõdeda, et väiketootjate liitumiste arv on endiselt tõusujoones, meile tuleb igal nädalal üle 200 liitumistaotluse. See näitab, et inimesed on tunnetanud päikeseenergia otsest mõju elektriarvetele ning keskkonnateadlikkus on järjest kasvanud. Suur edasiminek antud valdkonnas on kindlasti ka energiasalvestite kasutuselevõtt ning nende hinna üha taskupärasemaks muutumine,“ kommenteeris Elektrilevi juht Mihkel Härm.