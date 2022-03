Mis on ühist Paide linnapeade palkadel ja suurtel elektriarvetel?

Kindlasti ei ole veel kõik Paide linna inimesed jõudnud unustada üht sündmust, kui pärast kohalike omavalitsuse valimisi jõudis Paide seoses linnapea ja abilinnapeade palkade ülisuure tõusuga uudistekanalite lugude tippu. Kusjuures märkimisväärne on selles asjas veel see, et palgatõus tuli isegi enne seda, kui eelarve oli vastu võetud. Kummaline küll, kuid asja puänt on selles, et tegemist oli koalitsiooni kuuluvate Paide poliitikute kainelt arutletud strateegiaga, milles teati täpselt ette lõpplahendust.