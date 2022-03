TTJA tuletab sõidukijuhtidele meelde raudtee ületamise nõudeid

„Raudteeülesõidukohale lähenedes peab autojuht olema eriti tähelepanelik ning veenduma, et rongi ei ole lähenemas. Seda isegi olukorras, kus raudteeülesõidule on paigaldatud foorid või tõkkepuu. Liiklusseadus näeb ette, et juht peab sõitma sellise kiirusega, et tal oleks vajaduse korral võimalik sõiduk sujuvalt seisma jätta tõkkepuu ees, selle puudumisel vähemalt viie meetri kaugusel esimesest rööpast, asjakohase liiklusmärgi olemasolul aga selle ees. Nende nõuete täitmine on kohustuslik,“ selgitas TTJA ehitus- ja raudteeosakonna juhataja Kati Tamtik.

Reede, 11. märtsi õhtupoolikul, orienteeruvalt kella 17.30 ajal toimus rongi ning poolhaagisega veoki kokkupõrge Tartumaal foori ja liiklusmärkidega reguleeritud III kategooria Ropka raudteeülesõidukohal. TTJA algatas omalt poolt uurimise Ropka raudteeülesõidukohas toimunud kokkupõrke asjaolude suhtes, mille käigus analüüsitakse juhtumiga seotud materjale ning hinnatakse, kas raudteeinfrastruktuur ja rong olid korras ning toimisid korrektselt. 12. märtsil käis TTJA sündmuskohal ja fikseeris juhtumi esmased asjaolud. Esialgsete andmete kohaselt töötas raudteeülesõidukoha foorisignalisatsioon nii õnnetuse toimumise ajal kui ka sellele eelnevalt.

„Raudteeliiklus avati tegelikult juba laupäeva õhtust, kuid kiiruspiiranguga 15 km/h. Alates teisipäevast on lubatud teostada tööd, mis lubavad juba kiirust 25 km/h ning kuu aja jooksul teostatakse kõik taastamistööd, mille järel on siis võimalik kiirust taas tõsta,“ kommenteeris Eesti Raudtee ohutusjuht Tarvi Viisalu.

„Elron tuletab kõikidele liikluses osalejatele meelde, et raudteeülesõidule lähenedes tuleb alati veenduda, et rongi ei lähene. Rongi pidurdusteekond on 10 korda pikem kui autol. Isegi kui vedurijuht sõidukit märkab, on tal õnnetuse vältimiseks väga vähe võimalusi. Rongile peab alati teed andma,“ tuletas Elroni juhatuse esimees Lauri Betlem meelde.

Ta nentis, et reedel Tartumaal toimunud liiklusõnnetus oli meile kõigile tugevaks hoiatuseks ja meeldetuletuseks, et olgem liikluses tähelepanelikumad.