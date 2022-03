Negavati 20 parimat roheideed on selgunud

KIKi roheinnovatsiooni projektijuht ja hindamiskomisjoni liige Laura Gredzens sõnab, et sellel aastal joonistub ideedest selgelt välja tarbimise teema. „Noored püüavad leida vastuseid küsimustele, kuidas teadlikult vähem tarbida ning kuidas olla oma valikutes keskkonnasäästlikum? Seejuures lähenetakse teemale erinevate nurkade alt – on nii säästlikku tarbimist toetavaid rohetehnoloogilisi lahendusi, kampaaniaid kui ka konkreetsemaid tooteid ja teenuseid,“ lisab Gredzens.

Negavati projektijuht Anni Raie selgitab konkursi järgmisi samme: „Märtsi lõpus toimub meeskondadele ideede arendusseminar koolitaja Harald Lepisku käe all. Selle tulemusena on noored oma idees konkreetsemad ning oskavad planeerida järgmisi praktilisi samme, samuti seda lihtsasti esitleda. Lisaks kohtutakse mentoritega, kes abistavad idee arendamises ja žürii ette astumises – on ju kõigi huvi pääseda kümne parema hulka, et saada koolitusprogrammi ja idee arendusraha,“ sõnab Raie.