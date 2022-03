Ühiskatsed võimaldavad kandideerida mitmesse kooli

Põhikoolilõpetajail on praegu käsil kiired päevad, sest sellest nädalast hakkavad kukkuma tähtajad, et panna end kirja gümnaasiumide sisseastumiskatsetele. Kuupäevad on kooliti erinevad, seega tasub olla hoolas, et avaldus oleks õigel ajal tehtud.