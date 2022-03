Mina võitsin e-etteütluse!

Eestlastele on aastas olulised vähemalt kaks päeva, mil tuleb loota kiirele netiühendusele ja veel kiirematele näppudele. Esimene on veebruaris, mil saab elektroonilisel teel esitada tuludeklaratsioone, ja teine kord märtsis, kui emakeelepäeva puhul on e-etteütlus, kus kiiruse kõrval on loomulikult oluline ka hea keeleoskus. Tänavu tuli e-ette­ütluse võit Paidesse.