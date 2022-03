Pipi-Liis Siemann: Türi valla juhtimiskulusid tuleb kärpida

Türi vallavolikogu võttis vastu 2022. aasta eelarve. Koduvald Türi poolt tegime sinna mitmeid parandusi, andsime nõu ning soovitusi, mis ka osalt vastu võeti. Kohati tekitab hämmingut, et lihtsate faktide parandamiseks ollakse valmis alles siis, kui oleme selleks ka riigiasutuselt sellekohase päringuga abi palunud. Kuid võib öelda, et finantsjuhi tasemel on koostöö sujunud! Tänusõnad uuele finantsjuhile ütlesime ka volikogus ning loodame, et ta suudab end kiiresti eelarve koostamise nüansside ja Türi valla asjadega kurssi viia!