Karuaasta kuulutati avatuks rahvusvahelisel karupäeval

Karuaasta avati just märtsi lõpus ka seetõttu, et päevade pikenedes suureneb võimalus kohtuda aasta loomaga looduses, karud on taliuinakust tõusmas ja metsateedel on märgatud esimeste mesikäppade jälgi.

Karuteemalise õhtu avas loomaaia direktor Tiit Maran, kes tõdes, et pruunkaru on aasta loomana huvitav liik, kuna karus tulevad esile inimese ja keskkonna vahelised probleemid. Samas tõdes ta ka, et karu on ökosüsteemis oluline liik ja tal on ka kultuuris tugev roll.