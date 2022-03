Järva vallavolikogu võttis vastu 2022. aasta eelarve

Järva valla finantsjuht Aime Roosioja andis teada, et 2022. aasta eelarve kogumaht on 21,807 miljonit eurot (põhitegevuse tulud 16,446 miljonit + investeerimistegevuse tulud 2,242 miljonit + investeerimislaen 2,48 miljonit eurot + likviidsete varade suunamine 0,639 eurot).

Roosioja selgitas, et üheks suurimaks väljakutseks sel aastal on haridusvõrgu korrastamine, mis arvestaks parimal viisil nii lapse, lapsevanema, õpetajate kui ka piirkonna vajadustega tervikuna. „Haridus on üks prioriteetseimaid valdkondi, nõudes valla eelarvest suurimat panust. Sel aastal sündivad haridusvõrgu otsused ei keskendu esmajoones eelarve kokkuhoiule, vaid meie noortele, et nad saaksid iseseisvasse ellu parima stardipositsiooni. Järva valla 2022. aasta üks prioriteetidest on jätkuvalt kodulähedase kvaliteetse hariduse pakkumine.“