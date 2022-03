Paide gümnaasiumi abiturient Kevin Kinev (18) on nagu Figaro, keda näeb kord siin, kord seal. Ta lööb kaasa mitmes piirkondlikus ettevõtmises ja isegi need, kes teda hästi ei tunne, saavad aru, et südikust tal jagub. Meil kõigil on ööpäevas 24 tundi, mis paneb vägisi juurdlema, kuidas ta kõike seda jõuab.