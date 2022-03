Soov jagada maailm oma mõjutsoonideks elab edasi

Valulik mälestus on jäänud siiani: 1949. aasta märtsiküüditamine oli halastamatu ja ülekohtune samm eestlaste, eesti keele ja kultuuri ning meie meelsuse hävitamiseks, tekitades hirmu ja lootusetust. See on traagiline osa meie rahvusmälust, saatustest ja kannatustest, mida ei tohi unustada.