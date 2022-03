Paide teatri sõnum teatripäeval: teater ei pea mitte meelt lahutama, vaid meelt liitma

Meie jaoks, kes me teatrit teeme, on iga päev teatripäev. Kõlab ehk banaalselt, aga nii on. Ent kui iga päev on teatripäev, siis mis teeb tänase eriliseks? Tähistamine? Auhinnad? See, et täna õhtul ei anta üheski Eesti teatris etendusi? Jah... ja ei. Tänast päeva ei tee eriliseks mitte auhinnad, mis justkui vastavad küsimusele, millist teatrit on tänasesse maailma tarvis, vaid just täna eriti teravalt esil olev küsimus MIKS. Milleks teater?