Järvalaste vajadus toiduabi järele muudkui kasvab

Järvamaa Toidupanga juhataja, Süda-Eesti sotsiaalkeskuse juhatuse liige Tiina Larven andis teada, et Järvamaal on nad toidukogumiskorvidega järgmise nädala reedel ja laupäeval kl 12st 18ni väljas traditsiooniliselt Paide Maksimarketis ja Türi Konsumis. „Vabatahtlikud võivad minuga kindlasti ühendust võtta, sest ega vajalikke inimesi kerge leida pole olnud,” nentis ta. „Ootan väga, et näiteks mõni töökollektiiv, kolm-neli inimest, kataks ühe kolmetunnise vahetuse.”

Et toidukogumispäevi pole koroonaviiruse tõttu pea kaks aastat üldse tehtudki, siis Järvamaa Toidupangal oleks suur abi ka rahalisest toetusest.

Tiina Larven kinnitas, et püsiannetajad on väga teretulnud, kuna toiduabi vajadus maakonnas on järjest kasvanud. Kui 2021. aasta kolme kuuga jagati abivajajatele 10 000 kg toiduaineid, siis selle aasta kolme kuuga oleme jaganud 15 000 kg.

Järvamaa Toidupanka saab rahaliselt toetada, tehes annetuse MTÜ Süda Eesti Sotsiaalkeskuse kontole EE771010220210780223, selgitusse Järvamaa Toidupank ja annetaja isikukood. Ühing kuulub tulumaksusoodustusega ühingute nimekirja ning annetustelt saab järgmisel aastal tuludeklaratsiooniga tulumaksu tagasi. (JT)