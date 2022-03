Koolitoitlustaja pakub õpilastele kodumaiste kuulsuste lemmikroogasid

„Tähed taldrikus toiduprojekt toimub meie sööklates juba neljandat aastat ning pakub põnevust nii tuntud Eesti inimestele, õpilastele kui ka meie koolide ja lasteaedade töötajatele. Kuulsustele on see kindlasti paras väljakutse valida välja retsept, mis oleks laste seas populaarne, aga mahuks ka koolitoidule kehtestatud päevaraha sisse. Kokkadele ja lastele pakub see projekt mõnusat vaheldust töö- ja maitseterutiinist. Oleme märganud, et projekt innustab sööma ka neid lapsi, kes tavaliselt kipuvad toidu suhtes valivamad olema,“ rääkis projekti edust Daily nime all koolitoitlustust pakkuva Baltic Restaurants Estonia AS müügi- ja turundusjuht Tiiu Endrikson.