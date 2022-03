ETV+ toob argiõhtutesse venekeelse telemagasini “Horisont”

ETV+ uus venekeelne stuudiosaade “Horisont” avab argiõhtuti Eestis ja maailmas toimuvat läbi inimeste ja sündmuste, lõbusate ja keeruliste teemade. Uue saate teemadevalik on võimalikult lai, et pakkuda vaatajale tööpäeva lõpus nii päevakajalisi käsitlusi kui ka kergemaid ning meelelahutuslikke teemasid. Stuudiosse on oodata erinevaid külalisi, olulisel kohal on ka videolood.