ETV-s alustab kolmapäeval ajalooline dokumentaalsari “Metsavennad”

Kolmapäeval ETVs alustav ajalooline dokumentaalsari heidab valgust karmile ajajärgule Eesti ajaloos, mis viis metsadesse hinnanguliselt 15 kuni 20 tuhat inimest. Metsavendlus kui nähtus tekitab tänaseni vastakaid arvamusi. Esmajoones tähendas see tuhandete inimeste püüet varjata ennast võõrvõimu vägivalla eest. Ent sellel oli ka teine tahk - metsavendlus oli viimane relvastatud vabadusvõitlus.

Kes olid need inimesed, kes hoidsid rahvuslippu kõrgel ka kõige punasemal perioodil, tuues pahatihti ohvriks enda elu? Millega nad igapäevaselt tegelesid ja kuidas elasid? Milliste jõhkrate meetoditega üritas nõukogude võim vastupanu lämmatada?

“Metsavennad” sarja stsenarist-toimetaja on Tõnis Leht, helilooja Ardo Ran Varres, arhiivitoimtaja Ruth Alaküla ja saatejuht Rasmus Kagge. Mitu aastat ette valmistatud sarja juures olid konsultantidena abiks Eesti Kaitsejõudude ülem Martin Herem ja arheoloog Mauri Kiudsoo, kes mõlemad on metsavendlust põhjalikult uurinud. Sarja erilise pildikeele eest hoolitseb režissöör Erle Veber, produtsent on Laur-Leho Kaljumets.