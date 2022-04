Järva-Jaani vabatahtlikud toovad huviliste ette kõik päästemasinad, mida nad on kunagi kasutanud

Viimased paar aastat Järva-Jaani vabatahtliku päästekomando pealik Ivar Kärner olnud selgitas, et 9. aprilli sündmusega soovivad nad ühendada mitu olulist verstaposti komando ajaloos. „Tähistame sünnipäeva, ühtlasi teeme ka lahtiste uste päeva, sest meie komandos sai just valmis juurdeehituse,” avaldas ta. „Saime ju LHV remondilaenu «Kes teeb ära?» toetusprogrammist 20 000 eurot. Vajalik juurdeehitus on valmis, kuid veel käib väljasõidutee rajamine.”

Kärner lisas, et ühtlasi toovad nad kl 12st 15ni kestval sünnipäeval välja kõik päästemasinad, mida on nad komando 20 tegevusaasta jooksul kasutanud. „Tehnikat on ju ikka põnev vaadata ja seda nii isadel, emadel kui ka lastel,” põhjendas ta. „Lisaks on meil sünnipäeval olemas ka ennetusosa.”