Päästesõidukid saavad uue silmapaistva kuue

Päästesõidukite uus välimus on oluline selleks, et päästesündmusele reageerides liikluses senisest enam silma paista ja seega võimalikult kiiresti ning ohutult abivajajateni jõuda. Nagu teame, loevad õnnetuse puhul sekundid.

„Päästesõidukite senine värvilahendus pärineb kaugete aastakümnete tagant. Arvestada tuleb aga sellega, et liiklusolud ja -kultuur meie ümber on kümnendite jooksul tublisti muutunud. Liiklus on muutunud märksa tihedamaks ning üha olulisem on päästesõidukite eristumine liiklusvoos. Sellele rõhub ka sõidukite uus värvilahendus,“ selgitas Päästeameti päästetöö osakonna valmisoleku talituse juhataja Leho Lemsalu.