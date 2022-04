Roheline mikrolaen aitab ettevõtetel ellu viia jätkusuutlikke investeeringuid

Ettevõtete üheks esimeseks sammuks oma investeeringute elluviimisel on konsultatsioon kodupangaga ning just selle käigus jõuti koos halduriga järeldusele, et selle eesmärgi täitmiseks sobib kõige paremini SEB roheline mikrolaen, mis on mõeldud just päikesepaneelide või autolaadijate finantseerimiseks.