Aken lahti, aken kinni

Venemaa esimene imperaator raius akna Euroopasse. Peeter I nimetati ametlikult imperaatoriks aastal 1721 ning sellest ajast on impeeriumi aina laiendatud. Tõsi, ette on tulnud ka tagasilööke ning praegune Vene föderatsiooni sõjakäik Ukrainasse on selgesti seda nägu.