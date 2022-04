Keskkonnatasusid deklareeriti möödunud aastal 89 miljonit eurot

„Põlevkivi kaevandamisõiguse tasu laekumine on kasvanud selletõttu, et tõusnud on raske kütteõli maailmaturuhind, mida koteeritakse Rotterdamis. Põlevkivi kaevandamise tasu määr on otseselt seotud maailmaturu hinnaga ja kui seal hind kasvab, siis kasvab ka põlevkivi kaevandamisest laekuv saastetasu Eestile,“ selgitas Keskkonnaameti keskkonnatasude osakonna juhataja Ahto Eesmäe.