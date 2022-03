Türi vallavolikogu esimees Maarja Brause räägib suu puhtaks

Ilmselt ei ole Türi valla ajaloos varem juhtunud sellist asja, et üks erakond/valimisliit võidab läbi suure pettuse ja asub siis valda juhtima stiiliga, mis on kõike muud kui kaasav ja inimesi ühendav. Lauri Läänemets valetas oma valijatele näkku väites, et tuleb Türile uueks vallavanemaks. Kui Tulevikuvald Türi oli valimised tänu Lauri häälesaagile võitnud (valimisliit Koduvald Türiga said nad võrdselt mandaate volikokku, kuid häälte kogusumma oli u. 50 võrra suurem), siis istusime koalitsooniläbirääkimiste laua taha ja minu ootus oli see, et Lauri hakkab rääkima, kuidas me koos maakoole päästame, innovatsioonikomisjoni loome ja muid toredaid asju vallas korraldama hakkame. Ma olin kindel, et ta on siiras. Küsisin, et kuidas jääb siis Riigikoguga. Selle peale tegi Lauri ehmunud näo ja väitis, et ta selle peale ei mõelnudki ja tegelikult on sellega jama. Järgmisel päeval saime teada, et Lauri ei tule Riigikogust ära, kuid ta väitis mulle isiklikult silmagi pilgutamata, et ta tuli selle peale alles nüüd. Vaid paar päeva hiljem saabus info, et Lauri on Eesti Sotsiaaldemokraatliku erakonna juhi kandidaat. Sai selgeks, et kõik oli ette planeeritud, Lauri siinne vallavanema kandidatuur oli välja kuulutatud ainult häälte võitmiseks ning tegelik plaan oli Lauril teine. Minu ja EKRE ettepanek oli seepeale seada tekkiva koalitsiooni vallavanema kandidaadiks Elar Niglas. Mina toetasin seda isiklikult väga, sest Elar oli saanud valimistel teise koha hääled (üle 400) ja ma pean oluliseks, et vallavanemaks saab rahvapoolse tugeva mandaadi saanud inimene. See on minu meelest lihtsalt aus. Tulevikuvald Türi ei olnud pakkumisega nõus ja vallavanema kandidaadiks sai Ele Enn. Kuivõrd ma Elet ei tunne, siis suhtusin temasse kui isikusse neutraalselt. Küllaga jäi väga sügavale kripeldama see, kuidas Tulevikuvald Türi valimisvõiduni jõudis. Ilma Lauri Läänemetsa valeta ei oleks Tulevikuvald Türi nii palju hääli saanud ja võitnud oleks väga suure tõenäosusega Pipi-Liis Siemanni poolt juhitav valimisliit Koduvald Türi.