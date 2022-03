Näitus avab Eestis elavate muulaste mõtteid

Tegemist on omanäolise näitusega "Rikas Eesti", mille eesmärk on noortele tutvustada kolmandate riikide kodanike elu Eestis.

Gümnaasiumi direktor Margo Sootla ütles, et ajastus sellise näituse jaoks on väga õige, sest just praegu räägitakse palju teistest riikidest Eestisse saabuvatest inimestest ning nende sulandumise võimalikkusest ühiskonda. "Viimaste sündmuste valguses on ka meie kooli tulnud viis Ukraina sõjapõgenikku ning ukraina ja vene rahvusest õpilasi oli meie seas tegelikult juba varemgi," selgitas ta.