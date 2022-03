Paide noortele korraldatakse keskkonnateemaline fotokonkurss

„Haara kaamera või telefon ja mine jaluta ringi, ehk jääb just sinu silmi miski, mida on meie ümber valus vaadata. Näiteks mõni maha saetud puu, lagunev kilekott, lennukijäljed taevas või ära visatud toit - see kõik on osa meie keskkonnast. Iga pildiga on võimalus esitada ka lühilugu, miks see hetk sind kõnetas ning miks sa selle foto tegid. Just need lood on antud fotokonkursil väga tähtsad,“ kutsus fotokonkursist osa võtma üks selle eestvedajatest, Hanssoo põhikooli õpetaja Carolyn Mets.