XIII noorte laulupeo kooride kava tuleb esmaettekandele

"Repertuaari esitluskontsert on traditsiooniline laulupeo õppeprotsessi osa, mõneti justkui minilaulupidu," nendib XIII noorte laulupeo kunstiline juht Pärt Uusberg ja selgitab: "Tegu on justkui inspiratsioonipäevaga, et anda meile kõigile, kes me laulupeo nimel oma tööd teeme, hoogu ja indu kas siis teekonna jätkamiseks või siis mõnel puhul alustamiseks. Loodan, et see päev pakub helgust, elevust ja inspiratsiooni kõikidele osalejatele, nii lauljatele kui ka kokku tulnud Eestimaa koorijuhtidele."

Päev kulgeb kunstilise juhi sõnul kooriliike pidi. Alustavad mudilaskoorid ja lõpetavad neidudekoorid. Nende vahel on kõik ülejäänud liigid. Päeva keskele on paigutatud ühendkoor. "Kõik liigijuhid on valmistanud ette oma kooriliigi esinemise, valides välja koorid, kes esitluskontserdil üles astuvad. Mõningates liikides on pandud omavahel kokku mitmeid koore. Oleme kontserdile kutsunud ka laulude autorid - nii heliloojad kui ka luuletajad - ning nii kuuleme uudisteose puhul enne laulu ka autorite mõtteid oma teoste kohta," ütleb Uusberg. Laulupeol osalevate erinevate kooriliikide kavade koostamisse kunstiline juht enda sõnul üleliia ei sekkunud. "Olen usaldanud ses osas liigijuhte, kuigi kogu kava on koosolekutel üksipulgi mitmeid kordi läbi arutatud. On olnud huvitav näha, kuidas liigijuhid oma dirigentidega on otsinud peegeldust minu ideekavandile," räägib Uusberg, lisades et teatud mõttes on ta ise olnud ühendkoori liigijuht.