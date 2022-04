Pea tuhat inimest pani enda vastupidavuse Scoutsrännakul proovile

„Igal aastal kutsume me nii oma vennaskonna kui kõik sõbrad ja lähedased kokku, et tähistada meie taasloomisaastapäeva. Scoutsrännak näitab väga hästi meie kõigi ühtsust ja valmisolekut ühise eesmärgi nimel pingutada,“ ütles Scoutspataljoni ülem kolonelleitnant Eero Aija ja lisas, et rännaku edukas läbimine nõuab jõukasutamise planeerimist. „Rännak on pikk ning jõudu läheb lõpuni vaja. Minu jaoks on kõige raskem kahekümnes kilomeeter, pärast seda läheb jälle lihtsamaks,“ lisas kolonelleitnant Aija.