Terviseamet selgitab: millele pöörata tähelepanu lemmikloomale puugitõrjevahendit valides

Terviseameti kemikaaliohutuse peaspetsialist Anu Meriste selgitas, et puugitõrjevahendi puhul tuleb veenduda, et toode sobiks lemmikloomale. „Tõrjevahendit ostes tuleb veenduda, et see on mõeldud sinu lemmiklooma liigile ja kehamassile,“ selgitas ta ja tõi näitena, et mõned koertele mõeldud tooted on kassidele mürgised. Spetsialist lisas, et toote liigne kasutamine võib põhjustada loomal mürgistust ja väiksema annuse korral pole toode tõhus.