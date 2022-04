Sõda kinnisvaraturgu ei pidurdanud: märtsis sündisid üle Eesti jälle uued hinnarekordid

„Suures plaanis on kinnisvara ostu-müügitehingute arv viimase kuuga Eestis madalama tarbijakindluse ning raha kättesaadavuse riskide tõttu langenud. Kasvanud on nii nende inimeste hulk, kes likviidsuse hoidmiseks oma vara müüvad kui ka pakkumiste arv. Näiteks on Tallinna korteripakkumiste arv aasta alguse 2000 juurest tõusnud märtsis-aprillis 2200-2300 peale. Intressimäärade tõusuohu tõttu on hüppeliselt suurenenud ka laenude refinantseerimiste arv,“ rääkis Habal.