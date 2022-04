Tanker investeerib ligi miljon eurot ja toob käsitööõlle kõrval turule preemium-tooted

Tanker soovib läbi tooteportfelli laiendamise tuua Eesti õlleturule tagasi põnevuse ja konkurentsi. „Kui täna on kahe suurema õlletootja turuosa umbes 90 protsenti, siis meie eesmärk on tuua Tanker mängu tugeva kolmanda tegijana, et klientide jaoks kohati igavaks muutuvat joogiturgu veidi raputada. Ma loodan, et tarbijad võtavad Tankeri uued preemium-õlled huviga vastu. Samal ajal jätkame panustamist ka meie käsitööõllede arendamisse,“ märkis Tammela.