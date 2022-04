Tuntud naistearst kingib endale rohkem aega, kuid patsiente ei jäta

Marju Raja ütles, et nüüd on aeg iseendale mõelda. «Olen seni pühendanud end 200 protsenti tööle ja pereelu on selle tõttu kannatanud. Olnud on aastaid, kus olen puhata saanud napi nädalakese ja kõik,» lausus ta. «Lõppude lõpuks olen ju pensionär ning millal siis veel puhata ja elust rõõmu tunda kui mitte praegu.»