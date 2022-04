Särgimüük tõi Ukraina toetuseks mõni tuhat eurot

"Kolmest kolm on võidetud, äraütlemata edukas hooaeg seljataga. Aga rõõm on üürike, kuna Ukrainas toimuv varjutab kõik, murrab südameid ja elusid. Et natukenegi selles olukorras kasulik olla, panen oksjonile oma Tartu BigBank'i selle hooaja "kuldse" signeeritud mängusärgi, mis on hetkel veel võiduhigi ja vahuveini hõnguline, kuid soovi korral võin selle eemaldada," kommenteeris Toobal ise oma Facebooki lehel tehtud pakkumises.