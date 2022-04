30 aastat südamekuud: südamesurmade arv on Eestis vähenenud, kuid ravikulud püsivad kõrged

Kuigi südamehaigustesse suremuse tase on meil Euroopa keskmisest jätkuvalt kõrgem, on inimesed muutumas aina terviseteadlikumaks. “Viimase kolme aastakümnega on südametervise valdkonnas toimunud palju tähelepanuväärseid arenguid. Muuhulgas on sellele kaasa aidanud ka südame- ja veresoonkonnahaiguste ennetamise riiklik strateegia 2005-2020, mis aitas südamesurmade langustrendi saavutamisele palju kaasa,” sõnas südamearst ja südamekuu algataja dr. Margus Viigimaa.