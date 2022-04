Tööampsude eest tasumiseks saab kasutada paberivaba Arveteenus.ee platvormi

Paljudel sõjapõgenikel on soov ja vajadus leida lisaks võimalikule riigipoolsele toetusele ka sissetulek töö näol. Töötamiseks ning selle eest tasu saamiseks on Eestis enimlevinud vormid tööleping või töövõtuleping, millest esimest reguleerib töölepingu seadus ja teist võlaõigusseadus.

Lihtsustatult on nende erinevus selles, et tööleping on pikaajaline suhe mingi tööprotsessi läbiviimiseks, töövõtt seevastu on suunatud teatud töö valmis tegemiseks. Viimast kasutavad enamasti vabakutselised, kes teevad selgelt piiritletud ja lühema ajaraamiga tööotsi ning määravad seejuures ise oma töökorralduse ja -aja.

Seega on sõjapõgeniku tööturule kaasamiseks kaks võimalust: kas leida tööandjate usaldus pakkumaks põgenikule pikaajaliste sotsiaalsete garantiidega püsivat töölepingut või kaaluda paindlikumat ja väiksemate garantiidega vabakutselisena töötamist ehk kergettevõtlust. Kahtlemata mõjutavad valmisolekut põgenikke püsivalt tööle palgata teadmatus töötaja kvalifikatsiooni, kogemuste või Eestisse jäämise ajaraami osas.

Ukraina põgenike ametlikult töötama aitamisel saab abiks olla Eestis ainulaadne vabakutselistele suunatud Arveteenus.ee arveldamise keskkond, mida saab kasutada ka nutiseadmes. See tähendab, et Eesti asutused ja ettevõtted saavad kaasata põgenikke täiendava tööjõuna selliselt, et nõustuvad põgenikuga arveldama veebiplatvormi kaudu. Tööandja ei pea selleks tegema muud kui töötajaga töö osas kokku leppima ja hiljem arve tasuma.

Põgenik, kellele on väljastatud Eesti elamisloakaart, saab ennast identifitseerida ja registreerida Arveteenuse kasutajaks ja arvete koostajaks ise. Pärast kokkulepitud töö tegemist saadab töötaja ettevõttele veebilehelt ametliku arve ja saab tehtud töö eest töötasu ilma, et ta peaks sõlmima töölepingu või omama ettevõtet. Kui arve saaja ettevõte arve ära maksab, siis jõuab raha kasutaja kontole 1-2 päeva jooksul. Lisaks ei pea kumbki osapool muretsema maksude pärast, sest platvormi kaudu arveldatava töötasu pealt toimub Eesti tööjõumaksude tasumine riigile automaatselt.

Arveteenus.ee võlu peitub selles, et bürokraatia hulk väheneb nii ettevõtjal kui ka töötajatel. Kuigi Eesti on e-riik ning meie e-teenused teevad inimeste elu lihtsaks ning ka ettevõte registreerimine käib kiirelt, siis võib see kõik olla äsja Eestisse sattunud sõjapõgenike jaoks veidi keeruline ja aeganõudev. Arveteenus.ee kaudu läheb arve esitamisele aega paar minutit ning sealne ülesehitus on loogiline ja selge.

Suur pluss sõjapõgenikele on see, et Arveteenus.ee kasutajal ehk töö tegijal ei pea olema pangakontot/IBANi Eestis, piisab ka välisriigi pangakontost. Arveteenus.ee saab töötasu kanda välismaa pangakontole ning selline praktika on meie kasutajatel juba varasemast olemas.

Eesti maksumäärad on Ukrainast saabunud inimestele üldjuhul võõrad. Meie kodulehel on ka olemas töötasukalkulaator, mis aitab arvutada ja visualiseerida tööjõumakse.

Mõistame, et praegu pole kõikidel inimestel võimalik end digitaalselt kasutajaks teha. Sestap oleme valmis abistama inimestel kasutajaks registreerida eelneval kokkuleppel meie kontoris kohapeal. Kaasa tuleb võtta isikut tõendav dokument ning keskkonda registreeruda sooviv inimene peab mäletama oma pangakonto andmeid ning omama ligipääsu oma e-posti kontole.