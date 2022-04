Nädala alguse seisuga oli Järvamaal koolipinki jõudnud sadakond Ukrainast põgenenud last. Kui koolides on olukord kontrolli all ja parimad võimalikud lahendused leitud, siis suurem mure on tekkimas lasteaiakohtadega, mida ennekõike napib linna lasteaedades.