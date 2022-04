Juubeliaastat tähistav teater annab etenduse Albu mõisas

Teatri infojuht Küllike Veede märgib, et repertuaaris on hetkel seitse lavastust, aga aktiivselt on sel aastal esinetud ühega. Näitlejate kohta on Veedel jagadal ainult kiidusõnu. "Leo Valdvee on olnud ajalooallikate andmeil meie teatri liige kauem kui teatril endal vanust ning mänginud rolle ülikonnast stripparini ja Merike teeb oma pühendumusega nii mõnelegi professionaalile silmad ette," kirjeldab Küllike Veede.