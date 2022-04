Töölõikudes on kehtestatud kiiruspiirang. Tööd kestavad kuni maikuu lõpuni.

“Tööde maht ise on küll suhteliselt väike aga toimub tiheda liiklusega aladel ehk väga kiiresti need ei suju,” on Transpordiameti Ida teehoiu osakonna juhataja Anti Palmi Järva Teatajale öelnud.