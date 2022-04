Populaarne laste jalgrattavõistlus tuleb taas traditsioonilisel ajal

Just kevadpühal legendaarse rattaralli korraldamine on pikaaegne traditsioon. Kahe kuni seitsme aastased sõitjad saavad end koos eakaaslastega proovile panna. Lapsed lähevad rajale vanuseklasside kaupa, et konkurents oleks õiglane ning ka läbitava maa pikkus oleneb vanusest.

Samas ei ole eesmärk pingerea väljaselgitamine ning kõik osalejad saavad helkuri ja midagi mälestuseks ning välja loositakse ka suuremad auhinnad- jalgrattad. Rattavõistluse eestvedajaks on OÜ Järva autokool. Peakorraldaja Kulno Klein sõnas, et ürituse eesmärk on muuhulgas liikluskasvatus ning turvalise liiklemise propageerimine. "Oleme saavutanud selle, et kõik osalejad kannavad kiivrit," tõi ta välja.