Viimastel nädalatel on Järvamaal olnud mitu juhtumit, kus üksinda elavad eakad inimesed on oma kodus kukkunud. On olnud olukordi, kui abi on saabunud õigel ajal, ja ka olukordi, kus abi on jäänud hiljaks.

Foto: Raigo Pajula